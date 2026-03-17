Очки — не самое страшное: врачи раскрыли жесткие последствия работы за компьютером 24/7

Длительная работа за компьютером может негативно сказаться не только на здоровье позвоночника, но и всего организма. Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева и заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали, чем грозит сидячий образ жизни.

Как отметила эксперт Сысоева, длительная работа за компьютером, частое использование смартфона и продолжительный просмотр телевизора могут оказывать негативное влияние на различные системы организма.

«Прежде всего страдает зрительный аппарат. Постоянная фокусировка взгляда на близком расстоянии приводит к перенапряжению глазных мышц, что может вызывать синдром зрительной усталости, сухость глаз и постепенное ухудшение зрения», — пояснила она.

По ее словам, само по себе малоподвижное положение в течение многих часов повышает нагрузку на позвоночник и мышцы шеи.

«Со временем это может способствовать развитию хронических болей в шейном и поясничном отделах, а также дегенеративных изменений позвоночника. Кроме того, длительное использование гаджетов, особенно в вечернее время, может нарушать сон и усиливать психоэмоциональное напряжение», — заключила Сысоева.

Фото: [ istockphoto.com/AleksandarNakic ]

Врач Осипов рекомендовал делать короткие перерывы каждые 15 минут во время работы за компьютером.

«Из-за сидячей работы у человек может возникнуть искривление позвоночника. Также может грозить появление межпозвоночных грыж, которые сдавливают корешки спинного мозга, в связи с чем могут нарушиться функции движения», — пояснил эксперт.

При этом до слепоты постоянная работа за компьютером не доведет, заверил врач.

«Однако снижение зрения из-за сидячей рабочей деятельности может произойти», — заключил Осипов.

