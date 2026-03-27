Первые в мире испытания термоядерного двигателя: путь к Марсу сократят с 10 месяцев до 5

Британская компания Pulsar Fusion объявила о важном достижении в разработке космического двигателя, который может сократить путешествие к Марсу с нескольких месяцев до нескольких недель. В ходе испытаний, прошедших 25 марта 2026 года, инженерам впервые удалось получить и удержать плазму в выхлопной системе экспериментальной установки Sunbird.

Что произошло

Демонстрация состоялась на конференции MARS в Калифорнии, которую вел основатель Amazon Джефф Безос. Сам эксперимент проходил в Блетчли (Великобритания) и транслировался в прямом эфире на сцену в Охай. Генеральный директор Pulsar Fusion Ричард Динан представил результат группе ученых, нобелевских лауреатов и астронавтов.

Испытание показало, что конструкция сопла способна направлять заряженные частицы — раскаленный ионизированный газ — с помощью магнитных и электрических полей. Именно так в теории должны «выбрасываться» продукты термоядерной реакции, создавая тягу.

Почему это важно

Ключевая задача на этом этапе — не разогнать двигатель до рекордных скоростей, а научиться контролировать плазму внутри выхлопного канала. Это одно из самых сложных мест любой термоядерной установки: вещество разогрето до экстремальных температур и стремится «разбежаться» во все стороны.

В первых тестах использовали криптон. Этот газ легко ионизируется, то есть превращается в плазму, и ведет себя предсказуемо. Благодаря этому инженеры смогли наблюдать, как поток движется внутри сопла, не рискуя оборудованием.

Как это изменит космические путешествия

По данным компании, термоядерный двигатель Sunbird сможет доставлять грузы на Марс за 5–6 месяцев — в два раза быстрее, чем существующие химические двигатели. При этом удельный импульс (показатель эффективности) составит от 10 000 до 15 000 секунд — это в десятки раз выше, чем у современных систем.

Сам двигатель будет работать не как традиционная ракета, а как космический буксир. Sunbird планируют размещать на орбитальных станциях. Пристыковавшись к космическому кораблю, он сможет доставить его к Марсу, а затем вернуться обратно для следующей миссии.

Что дальше

Следующий этап — измерение тяги и скорости истечения плазмы. Для этого задействуют специальные датчики и системы балансировки, которые фиксируют даже минимальные силы.

Параллельно компания работает с Управлением по атомной энергии Великобритании. Исследователи изучают, как нейтронное излучение влияет на материалы реактора — это одна из главных проблем термоядерной энергетики, поскольку радиация со временем разрушает конструкцию

Pulsar Fusion планирует запустить орбитальную демонстрацию ключевых компонентов Sunbird уже в 2027 году.