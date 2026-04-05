Танцы на кухне оказались полезны не только для настроения, но и для здоровья

Танцы под любимую музыку дома часто воспринимаются как способ расслабиться и поднять настроение, однако такая активность приносит и ощутимую пользу для физического здоровья. Об этом « Газете.Ru » сообщила старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

По ее словам, танцы относятся к кардионагрузкам, поскольку повышают частоту сердечных сокращений и активизируют работу организма. При активных движениях — шагах, поворотах, приседаниях и прыжках — пульс может достигать уровня умеренной нагрузки. В процессе задействуются практически все группы мышц, включая ноги, руки и корпус.

Эксперт отметила, что расход калорий зависит от интенсивности, продолжительности и массы тела, однако усредненные показатели позволяют оценить эффект. За 10 минут легких танцев можно потратить около 40–60 килокалорий, при среднем темпе — до 80, а при интенсивных движениях — до 100. По энергозатратам это сопоставимо с быстрой ходьбой.

Также было уточнено, что одна композиция длится несколько минут, и за это время организм расходует примерно 20–30 килокалорий. Несколько треков подряд способны заметно увеличить общий уровень активности в течение дня.

При этом специалист подчеркнула, что полностью компенсировать калорийность полноценного приема пищи за счет танцев сложно. Например, для сжигания 500 килокалорий может потребоваться более часа активных движений. Тем не менее даже короткие танцевальные перерывы помогают поддерживать баланс между потреблением и расходом энергии.

Эксперт добавила, что такие занятия не заменяют полноценные тренировки, однако могут служить эффективным способом повысить ежедневную физическую активность. Они способствуют улучшению настроения, снижению уровня стресса, помогают размяться после длительного сидения и могут положительно влиять на пищеварение.

Для большей пользы Бахтурина рекомендовала включать в движения не только руки, но и ноги, добавлять выпады, приседания и быстрые шаги, а также использовать короткие плейлисты для непрерывной активности. По ее мнению, даже бытовые дела можно превратить в источник движения, если сопровождать их музыкой.

В заключение тренер указала, что важно не превращать такие танцы в строгую тренировку с подсчетом калорий, а воспринимать их как свободную форму активности, способствующую поддержанию общего тонуса.

