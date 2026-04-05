В Роскачестве рассказали, какие вина выбирать в разное время года

В теплое время года россияне чаще отдают предпочтение легким и мягким винам отечественного производства, тогда как в холодные месяцы спрос смещается в сторону более насыщенных и выдержанных напитков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его оценке, весной и летом потребители чаще выбирают легкие варианты, которые воспринимаются как более освежающие, тогда как осенью и зимой предпочтение отдается более плотным и «согревающим» винам, включая выдержанные сорта.

При этом эксперт отметил, что традиционная сезонность в винном потреблении постепенно размывается. В частности, игристые вина, которые ранее ассоциировались преимущественно с новогодними праздниками, теперь пользуются стабильным спросом на протяжении всего года.

Кроме того, сохраняется интерес к легким белым, красным и розовым винам, которые перестают быть исключительно сезонным выбором и все чаще потребляются вне зависимости от времени года.

