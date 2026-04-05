Легендарный кроссовер Toyota RAV4 вернулся в Россию: сколько стоит новая версия 2026
Motor: в России начали продавать Toyota RAV4 2026 за 4,6 млн рублей
На российском рынке начались продажи кроссоверов Toyota RAV4 2026. Автомобили поставляются по схеме параллельного импорта и доступны для заказа у дилеров. Об этом пишет издание Motor.
Средняя стоимость новинки составляет около 4,6 млн рублей. Покупатели могут оформить заказ на автомобиль, который поставляется напрямую с завода.
Особенности поставок и версии модели
Помимо классической версии, на рынке представлена и китайская локализация модели, появившаяся в 2025 году. Она отличается обновленным внешним оформлением, однако сохраняет прежние габариты.
Длина автомобиля составляет 4620 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1680 мм, а колесная база достигает 2690 мм, что соответствует параметрам стандартной версии.
Технические характеристики и гибридная установка
Наиболее доступной считается модификация с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 152 л. с. и крутящим моментом 188 Н·м. В дополнение используется электромотор с пиковой отдачей 112 л. с.
Суммарная мощность гибридной установки, согласно данным производителя, достигает 196 л. с. При этом в российских документах будет указано значение 231 л. с., что напрямую влияет на расчет утилизационного сбора.
Ценообразование и нюансы оформления
Разница в заявленной мощности связана с особенностями оформления транспортных средств в России. Именно этот показатель используется при расчете обязательных платежей, что может увеличить итоговую стоимость владения автомобилем.
Несмотря на это, модель сохраняет высокий интерес со стороны покупателей благодаря сочетанию надежности, современных технологий и экономичности.