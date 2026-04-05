Выпуск серверов на чипах Baikal-M остановили из-за дефицита процессоров

Отмечается, что компания «Катюша Ай ти», которая занималась разработкой, столкнулась с финансовыми трудностями и вынуждена была пересмотреть свои планы.

Московский арбитражный суд одобрил мировое соглашение между кредиторами и «Катюша Ай ти». Дело о несостоятельности компании закрыто, а долг на сумму около 100 млн рублей списан. Это позволило предприятию избежать ликвидации и переориентироваться на другие направления.

Напомним, что именно «Катюша Ай ти» разработала первый в стране защищенный сервер для печати на отечественных компонентах. Весной 2021 года фирма представила оборудование для корпоративной печати, работающее на процессоре Baikal-M. Однако создать и запустить серийное производство этих устройств тогда не удалось.

Сейчас компания сосредоточилась на совершенствовании системы управления печатным оборудованием. Ведутся работы по подготовке к массовому выпуску российских принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). В государственном реестре уже зарегистрировано 13 моделей печатных аппаратов и 18 видов электронных плат от этого производителя.

На 2026 год запланировано расширение модельного ряда и продолжение перехода на отечественную компонентную базу. Руководство уверяет, что пауза в создании серверов не мешает общей работе группы компаний. Теперь основные усилия направлены на обеспечение российского рынка качественной печатной техникой.

