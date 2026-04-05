Одна веточка, а не охапка: митрополит Димитрий объяснил, как правильно встречать Вербное воскресенье

Православные христиане 5 апреля отмечают один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, который в народе называют Вербным воскресеньем. В этот день верующие вспоминают, как за неделю до крестных страданий Иисус Христос торжественно въехал в город.

Люди встречали Его с пальмовыми ветвями, но уже через пять дней те же самые люди кричали: «Распни Его!». Этот контраст служит напоминанием о человеческой непостоянности и необходимости покаяния.

В России пальмовые ветви традиционно заменила верба — первое растение, которое распускается весной. Это народный обычай, символ пробуждения природы. Однако митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий призвал верующих не обрывать ветки «диким образом», напомнив, что достаточно одной веточки. Благодать от количества веток не зависит. Гораздо важнее внутреннее состояние человека, передает «МК».

Священнослужитель отмечает: Вербное воскресенье — не повод для алкоголя. Пьянство убивает тело и душу, а пьяницы, как сказано в Писании, Царствия Небесного не наследуют. Этот день должен быть проведен в молитве и размышлениях о грядущих событиях Страстной недели, которая начнется сразу после праздника.

По инициативе митрополита в Забайкалье на время Страстной седмицы ограничат продажу алкоголя в радиусе двухсот метров от храмов. Инициативу поддержали в нескольких округах региона. Это сделано для того, чтобы верующие могли сосредоточиться на духовной жизни, а не на мирских соблазнах.

Вход Господень в Иерусалим открывает последнюю неделю перед Пасхой — время строгого поста, сугубой молитвы и подготовки к главному христианскому празднику.

