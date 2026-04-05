«Ни капли воды в доме»: как частная труба массово оставила волгоградцев немытыми

В одном из домов на улице Полухина в Советском районе Волгограда возникла нестандартная коммунальная проблема. Жители частного сектора остались без водоснабжения — в доме одновременно исчезли и холодная, и горячая вода, пишет Блокнот Волгоград.

По словам владельца жилья, отключение произошло без предупреждения. В это же время на улице ведутся земляные работы, однако четкой информации о сроках восстановления ресурса людям не предоставили.

Быт без элементарных условий

Отсутствие воды поставило семью в сложное положение. Житель сообщил, что для бытовых нужд ему приходится привозить воду с работы в канистрах. Он отметил, что в районе давно отсутствуют уличные колонки, поэтому альтернативных источников водоснабжения нет.

По его словам, семья вынуждена отказываться от привычных условий гигиены и искать временные решения. Он также добавил, что в такой ситуации приходится рассчитывать либо на запасы воды, либо на помощь знакомых.

Причина проблемы

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключение коснулось только одного дома, тогда как у соседей подача воды не нарушена.

Основной причиной стало повреждение на частной врезке. Специалисты не могут приступить к ремонту, поскольку данный участок сети не находится в их зоне ответственности.

Когда вернется вода

В компании уточнили, что восстановление водоснабжения возможно только после вмешательства собственника частной трубы. При этом конкретные сроки устранения аварии не называются.