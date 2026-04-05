Протоиерей объяснил верующим смысл Страстной недели

Для православных христиан наступила Страстная неделя — последняя и самая важная неделя перед Пасхой. Она начинается 6 апреля, сразу после окончания Великого поста (четыредесятницы).

Этому предшествовали два больших праздника: Лазарева суббота (4 апреля) и Вербное воскресенье (5 апреля). Эти дни не относятся к посту и Страстной неделе, но именно от них начинается отсчет до Воскресения Христова.

Глава Учебного комитета Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Максим Козлов в интервью РИА Новости раскрыл главный смысл Страстной недели. Он призвал сместить фокус с собственных переживаний и ограничений на события, связанные с Иисусом Христом в последние дни его земной жизни.

Страстная неделя — это время глубокого сопереживания, молитвы и подготовки к встрече Пасхи, отметил он.

Пасха в 2026 году будет отмечаться 12 апреля. Дата праздника определяется по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год она меняется, но всегда приходится на период с начала апреля до начала мая.

В этом году Пасха совпала с Днем космонавтики. Священнослужители отмечают символичность такого совпадения, подчеркивая духовное значение праздника и его связь с идеей преодоления любых границ — как земных, так и небесных. Верующим рекомендуется провести эти дни в молитве, тишине и размышлениях о страданиях и воскресении Спасителя.

