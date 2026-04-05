Россия впервые за 40 лет получит снимки поверхности Венеры

Россия впервые с 1980-х годов готовится получить детальные снимки поверхности Венеры и провести анализ ее грунта, сообщил ТАСС со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

Речь идет о новой межпланетной миссии «Венера-Д», которая вернет страну к активному изучению второй планеты от Солнца. Посадочный аппарат будет работать в экстремальных условиях: температура около 460 градусов Цельсия и давление 90 земных атмосфер. Несмотря на это, он сможет решить задачи, недоступные другим миссиям.

Программа включает не только посадку на поверхность. Вместе с посадочным модулем будут использованы аэростатные зонды, которые будут дрейфовать в облачных слоях. Орбитальный аппарат останется на орбите. Его данные лягут в основу модели глобальной циркуляции атмосферы Венеры. Это поможет понять, как движутся воздушные массы и облака на планете, которую иногда называют «сестрой Земли».

Ученые также намерены проверить наличие биомаркеров примитивной жизни — как в облаках, так и на поверхности. Даже если признаки жизни не будут найдены, новые данные о геологии и прошлом Венеры позволят лучше понять, почему ее эволюция пошла по столь губительному пути.

Запуск аппаратов запланирован до 2036 года. Эскизное проектирование начнется в январе 2026 года. Проект войдет в национальный проект по освоению космоса.

«Венера-Д» продолжит традиции советской программы «Венера», которая в свое время совершила настоящий прорыв. Теперь настал черед нового поколения исследователей.

