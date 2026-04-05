Мошенники придумали схему перед Пасхой: верующих ставят в тупик одним вопросом

В преддверии Пасха зафиксирован рост мошеннических схем, связанных с благотворительностью. По данным платформы «Мошеловка» Народный фронт, злоумышленники начали активно создавать поддельные сборы средств, передает РИА Новости.

Такие кампании маскируются под помощь храмам и религиозным организациям, что позволяет злоумышленникам привлекать доверчивых граждан.

Как работают схемы обмана

По информации специалистов, мошенники распространяют сообщения и совершают звонки, представляясь настоятелями храмов или их представителями. Они просят перевести деньги якобы на нужды церкви или благотворительные цели.

Эксперты отмечают, что подобные обращения выглядят убедительно, поскольку оформлены с использованием религиозной символики и эмоциональных призывов.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимыми остаются пенсионеры и социально незащищенные граждане. Специалисты подчеркивают, что именно эти категории чаще откликаются на подобные просьбы.

По оценке экспертов, в праздничный период люди становятся более склонными к пожертвованиям, чем и пользуются злоумышленники, играя на доверии и религиозных чувствах.

Рекомендации по безопасности

Эксперты советуют тщательно проверять информацию о благотворительных сборах и не переводить деньги по сомнительным реквизитам. Также рекомендуется избегать поспешных решений и уточнять данные через официальные источники.

Такие меры позволяют снизить риск финансовых потерь и защитить себя от мошеннических действий.