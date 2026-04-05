Поход в поликлинику может обернуться потерей прав: что изменится в жизни водителей

С 2027 года данные о состоянии здоровья автомобилистов начнут передаваться в ГАИ, что может привести к временной приостановке прав, пишет ПД.

С 2027 года в России вступит в силу механизм, который значительно усилит контроль за состоянием здоровья автомобилистов. Госавтоинспекция получит доступ к медицинским базам Минздрава, что позволит отслеживать наличие заболеваний, несовместимых с управлением транспортом.

Ранее водители проходили обязательную медицинскую комиссию один раз в 10 лет. После введения новых норм информация из поликлиник будет передаваться практически в режиме реального времени.

Как будет работать система

По разъяснениям депутата Павел Федяев, потенциально опасное заболевание может быть выявлено при любом обращении гражданина за медицинской помощью. В случае подозрения пациента направят на дополнительное обследование.

Если диагноз подтвердится, медицинское заключение направят в МВД, после чего водительское удостоверение временно приостановят. При этом речь не идет о постоянном лишении прав: человеку предоставят до 1 месяца на лечение и прохождение повторной проверки.

Какие заболевания попадут под ограничения

В перечень состояний, при которых запрещено управление автомобилем, входят не только зависимости, но и психические расстройства. Среди них упоминаются депрессия, тревожные состояния и различные фобии, способные повлиять на безопасность на дороге.

Эксперты считают, что такие меры могут повысить уровень безопасности, однако подчеркивают необходимость аккуратного применения новых правил.

Возможные риски и реакция общества

Специалисты не исключают, что нововведение может вызвать обратный эффект. Некоторые водители, особенно пожилые, могут начать избегать посещения медицинских учреждений, опасаясь ограничений.

Кроме того, существует вероятность, что врачи будут осторожнее фиксировать серьезные диагнозы, чтобы не провоцировать конфликты и жалобы со стороны пациентов.