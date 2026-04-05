В Гидрометцентре рассказали, как рассчитывается «ощущаемая температура»

В метеорологии используется показатель так называемой «эффективной температуры», который помогает определить, как погодные условия воспринимаются человеком. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, при расчете учитываются не только фактические данные термометра, но и такие параметры, как влажность воздуха и скорость ветра. Эти факторы по-разному влияют на восприятие температуры: высокая влажность усиливает ощущение тепла, тогда как ветер, напротив, делает погоду более холодной на ощупь.

Макарова отметила, что увеличение скорости ветра примерно на 1 м/с способно снижать ощущаемую температуру на один градус. Например, при показателе –5 градусов и ветре около 10 м/с человек может ощущать холод как при –15.

Она также уточнила, что влияние влажности выражено слабее, однако разница между сухим и влажным воздухом остается заметной: одинаковая температура может восприниматься по-разному в зависимости от уровня влаги в атмосфере.

