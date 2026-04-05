Эксперт рассказала о пользе яичных желтков для улучшения когнитивных функций

Куриные яйца содержат важные вещества, положительно влияющие на работу организма, в том числе на нервную систему и когнитивные способности, особенно у людей старшего возраста. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.

По ее оценке, современные научные данные свидетельствуют о том, что умеренное употребление яиц не увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у большинства людей. Особую ценность представляет желток, в котором содержится холин — вещество, играющее значимую роль в функционировании нервной системы и поддержании когнитивных процессов.

Эксперт подчеркнула, что яйца являются полезным продуктом, однако их не стоит рассматривать как единственный источник белка. Она указала на необходимость разнообразного рациона, включающего рыбу, мясо, птицу и бобовые, которые также обеспечивают организм полноценным белком.

Таким образом, сбалансированное питание с включением различных продуктов остается ключевым фактором поддержания здоровья.

