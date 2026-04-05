Атака БПЛА ВСУ на регионы России 5 апреля: последние новости, сколько дронов сбито

Утром 5 апреля Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным региональных властей, первые сообщения о сбитых целях поступили около 06:00 — тогда был уничтожен один дрон. В течение следующего часа количество перехваченных аппаратов стремительно увеличивалось.

К 07:20 силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 17 беспилотников, а итоговое число сбитых целей достигло 19. Обломки падали в разных районах области, что потребовало дополнительной оценки последствий.

Повреждение нефтепровода и ликвидация последствий

Спустя некоторое время после начала атаки стало известно о повреждении участка нефтепровода в районе порта Приморск. Власти сообщили, что из перекрытой трубы происходит контролируемое выгорание топлива, ситуация находится под наблюдением специалистов.

Несмотря на инцидент, информации о пострадавших не поступало. Экстренные службы продолжают работу на месте для предотвращения дальнейших рисков.

Ограничения и меры безопасности

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 05:10. В связи с угрозой воздушной атаки в петербургском аэропорту Пулково ввели специальный режим, из-за чего воздушная гавань временно прекратила прием и отправку рейсов.

Жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Эти меры связаны с обеспечением безопасности и снижением рисков во время подобных инцидентов.

Ситуация в других регионах

В Тульской области ночью также объявили угрозу атаки беспилотников, пишет 71.ru. Глава региона сообщил, что сигнал тревоги прозвучал в 00:14 и призвал население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Жителям рекомендовали избегать открытых пространств, держаться подальше от окон и при необходимости укрываться в защищенных местах.

Параллельно поступала информация о работе систем ПВО в Нижегородской области. Очевидцы сообщали о серии взрывов в районе Кстово, где, по предварительным данным, уничтожались низколетящие дроны. При этом официальных сведений о пострадавших или разрушениях на тот момент не было, пишет News.ru.