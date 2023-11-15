Первый россиянин может высадиться на Луну в следующем десятилетии
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Первый российский космонавт может ступить на поверхность Луны в период с 2031 по 2040 годы. Об этом рассказал генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ Владимир Соловьев.
В следующее десятилетие должна произойти отправка пилотируемых экспедиций и создание пилотируемого лунохода, модулей лунной станции. После 2040 года начнется экспериментальная добыча лунных ресурсов, а с 2050 года Луна может стать «перевалочной базой» для полетов в дальний космос.