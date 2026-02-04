Специалисты зафиксировали двенадцать мощных солнечных вспышек 3 февраля, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно сообщению института, первое событие произошло вскоре после наступления полуночи, а последнее — примерно в 21:00 по московскому времени. Одиннадцать из зарегистрированных вспышек были отнесены к предпоследнему по мощности классу М.

Наиболее значительным событием суток стала вспышка высшего класса X. Как уточнили геофизики, она была зарегистрирована в 17:08 мск в рентгеновском диапазоне. Источником вспышки X1.5, длившейся 28 минут, стала группа солнечных пятен 4366, расположенная в северо-восточном квадранте видимой стороны Солнца.

Все без исключения вспышки этого дня произошли в одной и той же активной области под номером 4366.

Ученые классифицируют солнечные вспышки по пяти категориям в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс означает десятикратное увеличение мощности по сравнению с предыдущим. Мощность излучения класса A0.0 на орбите Земли составляет 10 нановатт на квадратный метр. Подобные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы. Когда облака солнечной плазмы достигают окрестностей нашей планеты, они могут стать причиной возмущений в ее магнитном поле, известных как магнитные бури.

