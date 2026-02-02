Ученый рассказал, к чему могут привести магнитные бури, вызванные солнечными вспышками

На Солнце произошли мощные вспышки, выбросившие в космос огромные массы плазмы. Как пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, теперь все зависит от траектории этого выброса. Если поток заряженных частиц будет направлен в сторону Земли, нашу планету ожидает серия магнитных бурь. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, последствия такого события будут двоякими. С одной стороны, жители средних и даже низких широт получат редкую возможность наблюдать красивое природное явление — полярные сияния. С другой стороны, возмущенная ионосфера может создать серьезные помехи для радиосвязи и навигационных систем. Самая большая опасность угрожает космической инфраструктуре: спутникам и орбитальной аппаратуре, если их не перевести вовремя в безопасный режим работы.

Ученый отметил, что в плане здоровья людей серьезных ударов не будет. Однако метеочувствительные люди могут ощутить на себе традиционные симптомы: головную боль, общее недомогание и ухудшение самочувствия. Таким образом, итогом солнечной активности станут не только потенциальные техногенные сбои, но и живописное небесное шоу для наблюдателей, а также типичный для таких периодов дискомфорт у части населения.

Ранее сообщалось, что ученые спорят о явлении магнитных бурь и их влиянии на здоровье человека.