Пистолет с Марса или камень? Уфолог разглядел оружие на старом снимке Opportunity и снова разозлил скептиков

Уфолог Скотт Уоринг разглядел на архивном снимке марсохода Opportunity «инопланетный пистолет». По его версии, тёмный объект, запечатлённый ещё в 2014 году, может быть свидетельством существования внеземных технологий, а само NASA, как он считает, целенаправленно ищет подобные артефакты, но скрывает часть материалов.

Пользователи, однако, встретили гипотезу с иронией. В комментариях большинство сошлось во мнении, что на кадре — обычный камень причудливой формы. Один из участников обсуждения заметил, что «оружие» выглядит так, будто его специально подогнали под человеческую ладонь. Это далеко не первая подобная находка Уоринга: в 2016 году он уже объявлял марсианским артефактом камень, напоминающий ботинок, и предполагал, что тот мог принадлежать участнику боёв на Красной планете.