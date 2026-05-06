Пять яиц в неделю против деменции: ученые выяснили, как простой завтрак защищает мозг после 65

Американские исследователи из Университета Лома Линда обнаружили связь между регулярным употреблением яиц и заметно более низкой вероятностью развития болезни Альцгеймера. Результаты их работы, опубликованные в Journal of Nutrition, показали: у пожилых людей, которые ели как минимум по одному яйцу в день не реже пяти раз в неделю, риск этого диагноза оказался ниже на 27 процентов по сравнению с теми, кто вообще отказался от продукта.

Положительный эффект зафиксирован и при более скромном потреблении. Те, кто включал яйца в меню всего 1–3 раза в месяц, имели риск на 17 процентов ниже, а при частоте 2–4 раза в неделю показатель снижался уже на 20 процентов.

Выводы основаны на массиве данных проекта Adventist Health Study-2, сопоставленных с медицинской информацией Medicare. В анализ вошли сведения о 40 тысячах человек, за которыми наблюдали в среднем 15,3 года, а все зафиксированные случаи болезни Альцгеймера были подтверждены врачами.

Ученые объяснили, почему обычное куриное яйцо оказалось таким мощным защитником. В нем содержится целый коктейль веществ, критически важных для работы мозга: холин, обеспечивающий передачу сигналов между нейронами и участвующий в механизмах памяти, лютеин, зеаксантин, омега-3 жирные кислоты и фосфолипиды. В расчет принимались не только вареные, жареные яйца или омлеты, но и яйца в составе других блюд.

Руководитель исследования Джоан Сабате подчеркнул, что по сравнению с полным отказом от продукта даже пятиразовое недельное потребление способно дать ощутимый профилактический эффект. При этом авторы работы напомнили, что умеренность в яйцах должна быть частью в целом сбалансированного рациона, а не единственной ставкой в защите от деменции.