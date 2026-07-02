Планета-феникс: как гигант пережил смерть звезды, нагрелся до 126 градусов и начал вторую жизнь

Астрономы из Университета Сент-Эндрюс впервые заглянули в атмосферу планеты, которая пережила смерть своей звезды и теперь вращается вокруг белого карлика. С помощью телескопа JWST они изучили гигантскую экзопланету WD 1856 b и получили неожиданные результаты, опубликованные в журнале Nature.

Оказалось, что объект значительно горячее, чем предполагали модели. Вместо расчетных минус 113 градусов по Цельсию температура его атмосферы достигает примерно 126 градусов. Планета примерно в семь раз массивнее Юпитера, хотя по размерам лишь слегка уступает ему. Такие характеристики, по мнению исследователей, указывают на то, что после превращения звезды в белый карлик планета мигрировала, изменила орбиту, приблизилась к звездному остатку и заново разогрелась. Возможной причиной миграции называют гравитационное воздействие соседней двойной звезды.

Авторы подчеркивают, что смерть звезды вовсе не означает автоматическую гибель всех ее спутников. Некоторые миры способны не только уцелеть, но и начать вторую жизнь на новых орбитах. Открытие имеет прямое отношение и к судьбе Солнечной системы. Когда наше Солнце станет красным гигантом, Меркурий и Венера почти наверняка будут поглощены, а вот будущее Земли пока остается предметом споров. Если планета переживет этот катаклизм, она тоже может занять новую орбиту вокруг белого карлика.