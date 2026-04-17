«Планетарный переполох»: найдена система, где орбиты планет эволюционируют в рекордные сроки

Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему TOI-201, в которой орбиты небесных тел меняются так стремительно, что эти изменения можно отследить в течение жизни одного поколения. Как сообщается в журнале Science Advances, международная группа ученых из Университета Нью-Мексико и Института астрофизики Канарских островов зафиксировала, как три массивных объекта — каменистая суперземля, газовый гигант и коричневый карлик — своим взаимным притяжением буквально «раскачивают» всю архитектуру системы.

Ключевым возмутителем спокойствия выступает коричневый карлик TOI-201 c — объект, занимающий промежуточное положение между планетой и звездой, с массой, в 13–15 раз превышающей массу Юпитера. Двигаясь по сильно вытянутой эллиптической орбите с периодом около восьми лет, он периодически сближается с внутренними планетами, оказывая на них мощное гравитационное воздействие. Это приводит к так называемой динамической прецессии орбит: в отличие от стабильных плоских систем, здесь пути планет наклонены друг относительно друга и непрерывно меняют свою пространственную ориентацию.

Исследователи полагают, что нестабильность может усугубляться влиянием пока не открытого далекого звездного компаньона через механизм Козаи — Лидова. С практической точки зрения открытие имеет важное значение: из-за изменения наклона орбит примерно через два столетия транзиты планет по диску звезды перестанут наблюдаться с Земли, а затем, спустя тысячелетия, система вновь «откроется» для наблюдений. Этот случай дает астрономам редкую возможность в реальном времени изучать процессы миграции газовых гигантов и динамическую эволюцию планетных систем.