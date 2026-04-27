«Плазменный дождь и холодные дуги»: физики раскрыли секрет «бомб замедленного действия» на Солнце, угрожающих спутникам

Ученые Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка вплотную приблизились к пониманию природы одних из самых загадочных и опасных структур на Солнце — протуберанцев. Эти гигантские облака плазмы, простирающиеся на тысячи километров, способны внезапно разрушаться, выбрасывая в космос потоки заряженных частиц, которые представляют серьезную угрозу для спутников, энергосистем и связи на Земле.

Исследователи пояснили, что протуберанцы, несмотря на свою «огненную» визуализацию, на самом деле являются холодными и очень плотными образованиями по сравнению с раскаленной солнечной короной. Их температура составляет около 10 000 градусов, в то время как окружающая их плазма разогрета до миллионов. Удерживаются эти массивные структуры исключительно магнитными полями. С помощью сложного моделирования физики показали, что жизненный цикл протуберанца — это постоянная борьба между «плазменным дождем», падающим на поверхность светила, и новыми выбросами вещества, захваченными в турбулентных впадинах между магнитными дугами.

По словам директора департамента «Солнце и гелиосфера» MPS Сами К. Соланки, для защиты критической инфраструктуры Земли необходимы точные прогнозы космической погоды, и глубокое понимание природы протуберанцев является ключом к предсказанию таких опасных событий. Авторы работы подчеркнули, что им впервые удалось смоделировать не только рождение протуберанцев, но и то, как они поддерживаются и эволюционируют со временем вплоть до момента разрушения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.