Плечевая кость с человеческий рост: в Таиланде раскопали последнего гиганта Азии

Международная группа палеонтологов описала новый вид гигантского растительноядного динозавра, чьи останки пролежали в земле на северо-востоке Таиланда десять лет с момента обнаружения. Ящера, получившего имя Nagatitan chaiyaphumensis, извлекли у берега пруда в провинции Чайяпхум. Название составлено из двух мифологических корней: «нага» — водные змеи из фольклора Юго-Восточной Азии, и «титан» — великаны древнегреческих мифов. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые изучили позвонки, ребра, кости таза и конечностей, среди которых особо выделяется плечевая кость длиной 1,78 метра — примерно с человеческий рост. По их мнению, Nagatitan относился к группе Euhelopodidae, азиатской ветви зауроподов, которая существовала исключительно на территории Азии. Более того, эта находка может оказаться последним крупным зауроподом региона: более молодые породы в этом районе формировались уже в условиях мелководного моря, где останки наземных динозавров почти не сохранялись.

Во времена, когда жил этот гигант, территорию современного Таиланда покрывала засушливая или полузасушливая равнина с извилистыми реками. По соседству обитали более мелкие растительноядные динозавры, хищные кархародонтозавры и спинозавриды, а также летающие птерозавры. Руководитель проекта Сит Маниткун, слова которого приводит Газета.ру, подчеркнул, что Юго-Восточная Азия остается одним из наименее изученных регионов с точки зрения палеонтологии, однако Таиланд уже входит в число азиатских стран с самым богатым набором находок динозавров.