Почти две трети населения мира станут испытывать дефицит воды к 2100 году

Глобальная нехватка воды, которая к 2100 году затронет до трети населения планеты, прежде всего в странах Глобального Юга, подчеркивает острую необходимость решения проблемы объема и качества воды в будущих стратегиях управления водными ресурсами. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на результаты исследования ученых Утрехтского университета.

Добавляется, что усиление дефицита воды произойдет в будущем в силу климатических и социально-экономических изменений.

Отмечается, что более половины населения мира сегодня живет в районах, испытывающих недостаток чистой воды минимум один месяц в году.

Уточняется, что хотя глобальная нехватка воды станет усиливаться, как изменения, так и последствия не будут одинаково ощущаться во всех регионах мира. В большинстве случаев это обусловлено сочетанием быстрого роста населения и экономики, изменения климата и ухудшения качества воды.