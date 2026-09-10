«Выгода до 300 тысяч рублей»: бренд XCite продлил распродажу кроссоверов у дилеров

Издание «Автоновости дня» сообщает , что автомобильный бренд XCite принял решение продлить действие прямых специальных скидок на свои кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 во всей дилерской сети. Программа снижения цен сохранится как минимум до конца сентября.

Размер выгоды и цены на модели

Прямой дисконт, оформленный в официальных прайс-листах марки как «дополнительная выгода», остался на прежнем уровне:

XCite X-Cross 7: Пятиместный кроссовер предлагается со скидкой в 100 000 рублей . Этот уровень выгоды сохраняется без изменений еще с середины января.

XCite X-Cross 8: Флагманский семиместный кроссовер доступен с прямым дисконтом в 300 000 рублей, фиксируемым с февраля текущего года.

Технические характеристики и рыночная ситуация

Обе модели оснащаются безальтернативными турбированными силовыми установками:

X-Cross 7: Получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. , работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

X-Cross 8: Оснащается 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Модель доступна как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении.

Несмотря на статус одних из самых доступных кроссоверов на российском рынке, динамика реализации бренда демонстрирует спад. Ранее стало известно, что объем продаж автомобилей XCite постепенно снижается: за один из последних месяцев по всей стране было реализовано всего 128 машин, что почти в три раза ниже предшествующих показателей.