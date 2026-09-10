Дым из-под капота на светофоре: в центре Кемерова загорелся Mitsubishi Chariot Grand

В социальных сетях появилось видео пожара, произошедшего в центре Кемерова, в результате которого у автомобиля Mitsubishi выгорел моторный отсек. Инцидент попал на видео очевидцев и быстро разошелся по местным пабликам, вызвав резонанс, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, инцидент произошел в среду, 9 сентября, на перекрестке улиц Красноармейская и 50 лет Октября. Там загорелся легковой автомобиль. На опубликованных кадрах видно, что машина остановилась возле светофора, и в этот момент из-под капота повалил густой дым. Пламя быстро охватило переднюю часть транспортного средства.

Как сообщили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе регионального МЧС, к ликвидации возгорания привлекался пожарный расчет в составе четырех человек. Специалистам удалось справиться с огнем. Предварительной причиной случившегося названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования транспортного средства.

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