Атака БЭК и БПЛА ВСУ на Сочи 9 сентября: местные жители рассказали о пережитом ужасе — что известно
Портал 93.ru сообщает, что вечером 9 сентября город-курорт Сочи подвергся массированной атаке со стороны ВСУ с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин подтвердил оперативный ввод режима беспилотной и ракетной опасности на территории региона.
Последствия атаки и пострадавшие
По официальным данным краевого оперативного штаба, вражеский удар пришелся на прибрежную инфраструктуру города:
- Пострадавшие: В результате инцидента различные травмы получили восемь человек.
- Разрушения: На Приморской набережной вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения городской и коммерческой инфраструктуры (включая уничтожение торговых павильонов).
- География опасности: В течение суток режим опасности БПЛА и ракетной угрозы объявлен не только в Сочи, но и в Геленджике, Анапе, Новороссийске, а также в шести муниципальных районах Краснодарского края.
Что говорят жители и гости города
Очевидцы и туристы в социальных сетях активно делятся подробностями пережитого ночного происшествия:
- Сила ударной волны: Горожане отмечают, что взрывы ощущались как мощные подземные толчки: «Трясло, как от землетрясения в 10 баллов», «Взрывная волна жестко дважды по двери ударила», «Стены ходят».
- Визуальные эффекты: Находящиеся вблизи побережья люди наблюдали вспышки и возгорания на воде: «Я выбежала на улицу, все небо было красным. Я лично видела все из окна».
- Реакция властей: Градоначальник призвал жителей и туристов сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, пока спецслужбы и средства защиты работают над обороной города.