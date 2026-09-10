«До 350 сил под капотом»: Hyundai готовит заряженную N-версию кроссовера Tucson

Британское издание Auto Express со ссылкой на собственные источники сообщает, что корейский автопроизводитель Hyundai готовит полноценную спортивную модификацию кроссовера Tucson нового поколения, сообщает Auto Express.

Ключевые особенности Hyundai Tucson N

Разработкой новинки занимается спортивное подразделение Hyundai N, которое кардинально переработает техническую часть и дизайн базовой модели:

Силовая установка: Автомобиль оснастят высокопроизводительным гибридным агрегатом, отдача которого составит от 300 до 350 л. с.

Шасси и подвеска: Специалисты N-подразделения установят перенастроенную адаптивную подвеску для лучшей управляемости на высоких скоростях.

Экстерьер: Кроссовер получит фирменный аэродинамический обвес, спортивные акценты в кузове и оригинальные колесные диски.

Премьера и перспективы на рынке

Официальный дебют кроссовера Tucson следующего поколения состоялся в августе 2026 года. На мировой рынок новинка в базовых исполнениях выйдет в 2027 году, после чего линейку пополнит и заряженный вариант N.

RACV

В России текущая генерация Hyundai Tucson доступна благодаря схемам параллельного импорта. Ожидается, что спортивная N-модификация нового поколения после начала продаж также сможет пополнить ассортимент российских дилеров.