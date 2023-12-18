Подмосковье вошло в Топ-5 национального рейтинга научно-технического развития

Подмосковье в вошло в Топ-5 национального рейтинга научно-технического развития регионов страны, сообщили в Мининвесте области. Созданную в регионе среду для работы исследователей, а также работу органов власти признали лучшими в РФ.

Рейтинг формируется каждый год российским Министерством науки и высшего образования. В его основе несколько показателей, в том числе данные о среде для проведения исследований и о работе власти.

В результате Подмосковье заняло в рейтинге четвертое место. Для сравнения, годом ранее область расположилась на девятой строчке.

Добиться высокого результата Подмосковью удалось за счет наличия в регионе специальных организаций, которые поддерживают научную и научно-техническую деятельность, и финансовой поддержки научной деятельности.