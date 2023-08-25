Подсчитано минимальное число людей для колонизации Марса

Американские ученые вычислили необходимое минимальное количество человек для колонизации Марса с помощью моделирования. Согласно их данным, потребуется группа из 22 человек. Об этом сообщается в препринте статьи в репозитории arXiv .

Моделирование учитывало количество человек, нужное группе для успешного выживания колонии. Для этого использовались данные из анкетирования астронавтов с МКС и тех, кто имел опыт проживания на арктических станциях. Более того, специалисты даже учитывали психологические и социальные навыки людей в потенциальной колонии.

Взаимодействия между людьми с разными психологическими профилями моделировались индивидуально. Учитывались также более глобальные потенциальные проблемы, такие как аварии или задержки снабжения с Земли.

Сообщается, что было смоделировано 5 сценариев, каждый по 28 земных лет. В этих моделях выяснилось, что люди с приятным характером с большей вероятностью не только выживали, но и преуспевали, позволяя колонии выжить. Люди с невротическим чертами характера проваливали миссии и подставляли всю группу.