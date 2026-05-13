Послание от мертвых звезд: в антарктическом льду нашли изотоп, которого нет на Земле

В глубинах антарктического ледяного щита ученые наткнулись на редчайший радиоактивный изотоп железа-60, который на Земле в естественных условиях практически не образуется. Его происхождение связывают с катастрофическими взрывами массивных звезд, и теперь исследователи полагают, что частицы эти — своего рода космическая пыль, осевшая на планете десятки тысяч лет назад и законсервированная во льдах Южного полюса.

Ледяной щит Антарктиды, накапливавшийся миллионы лет, представляет собой гигантский природный архив. Бурение кернов позволяет заглянуть в прошлое на глубину до 80 тысяч лет. Группа под руководством астрофизика Доминика Колля из Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf работала с образцами, полученными в рамках Европейского проекта EPICA. Лед частично расплавляли, после чего атомы железа-60 подсчитывали буквально поштучно, оценивая их концентрацию.

Первые сигналы появились еще в 2019 году, когда следы изотопа нашли в свежевыпавшем антарктическом снеге. Это стало неожиданностью и заставило ученых копнуть глубже — в прямом смысле слова. Анализ древних слоев показал, что в кернах возрастом от 40 до 81 тысячи лет концентрация железа-60 превышает все, что можно объяснить земными источниками.

По мнению исследователей, наблюдаемая картина связана с прохождением Солнечной системы сквозь Локальное межзвездное облако, которое содержит остатки вещества от прошлых сверхновых. Колебания концентрации изотопа во времени указывают на то, что структура этого облака неоднородна и менялась на протяжении тысячелетий. Таким образом, антарктический лед впервые становится инструментом для изучения истории ближайшего космического окружения и динамики древних звездных катастроф.