Последний корабль Шеклтона нашли на дне Лабрадорского моря: он стал подводным оазисом
Canadian Geographic: впервые детально засняли затонувший «Квест» Шеклтона
Ученые впервые получили детальные изображения легендарного судна «Квест», на котором прошли последние дни знаменитого полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Международная экспедиция обнаружила корабль на глубине около 390 метров в Лабрадорском море у северо-восточного побережья Канады.
Как пишет Canadian Geographic, за десятилетия на морском дне судно не только сохранило узнаваемые очертания, но и превратилось в подводный оазис.
Именно на «Квесте» в 1921 году Шеклтон отправился в свою последнюю экспедицию к Арктике, но добраться до цели так и не успел — он внезапно скончался от сердечного приступа в возрасте 47 лет, после чего поход был отменен.