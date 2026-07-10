Последний корабль Шеклтона нашли на дне Лабрадорского моря: он стал подводным оазисом

Ученые впервые получили детальные изображения легендарного судна «Квест», на котором прошли последние дни знаменитого полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Международная экспедиция обнаружила корабль на глубине около 390 метров в Лабрадорском море у северо-восточного побережья Канады.

Как пишет Canadian Geographic, за десятилетия на морском дне судно не только сохранило узнаваемые очертания, но и превратилось в подводный оазис.

Именно на «Квесте» в 1921 году Шеклтон отправился в свою последнюю экспедицию к Арктике, но добраться до цели так и не успел — он внезапно скончался от сердечного приступа в возрасте 47 лет, после чего поход был отменен.