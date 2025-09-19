Потомки космических мух отправятся на МКС

Ученые Российской академии наук (РАН) планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) потомков мух-дрозофил, которые ранее участвовали в космическом полете на биоспутнике «Бион-М» № 2, сообщило РИА Новости.

Этот эксперимент поможет ученым понять влияние длительного пребывания в космосе на репродуктивную систему и генетический материал живых организмов.

Миссия «Бион-М» № 2, запущенная с космодрома Байконур 20 августа, успешно завершилась 19 сентября приземлением спутника в Оренбургской области. Одной из ключевых задач данной миссии было изучение воздействия факторов космического полета на протяжении нескольких поколений живых организмов.

На борту спутника находились мухи-дрозофилы седьмого поколения, а во время полета в условиях невесомости получили девятое и десятое поколения этих насекомых.

На биоспутнике были размещены разнообразные биологические образцы, включая мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Основной целью исследований было изучение воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты.

