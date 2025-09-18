Астероид размером с небоскреб промчался рядом с Землей

Крупный астероид, названный учеными 2025 FA22, благополучно миновал Землю и Луну, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Небесное тело пролетело на безопасном расстоянии от нашей планеты в 10:41 мск.

Объект был обнаружен астрономами еще в марте и изначально вызвал повышенный интерес из-за своих размеров и расчетной траектории. Его габариты оцениваются в диапазоне от 130 до 290 м, что сопоставимо с крупным сооружением, например, небоскребом.

Накануне сближения ученые провели дополнительные расчеты и полностью исключили вероятность столкновения с Землей, подтвердив, что астероид продолжает удаляться от планеты.

Минимальное расстояние между астероидом и Землей составило около 800 тыс. км, что примерно в два раза превышает дистанцию до Луны. Яркость объекта будет постепенно увеличиваться и достигнет своего максимума 20–21 сентября, что позволит ученым лучше его изучить.

Следующее сближение этого астероида с Землей прогнозируется на 20 августа 2036 года, однако он пройдет на расстоянии в 25 раз больше, чем нынешнее. Более тесные, а значит, и потенциально опасные сближения возможны в 2089 и 2173 годах.

