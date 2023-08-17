Предприятие из Химок представило инновационные разработки на форуме «Армия-2023»

Компания представила целую серию важных, инновационных технологий в сфере лекарственных препаратов, антидотов, радиопротекторов. Также предприятие познакомило гостей форума с собственными разработками службы крови, укладки для спасателей и бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты.

Впервые на форуме была представлено лекарственное средство, которое уже скоро отправится на передовую – спасать жизни наших бойцов. Это новейшее гемостатическое средство для остановки массивных кровотечений. Выполнено оно в форме z-бинта, разработано с учетом всех медико-тактических требований. Средство позволяет быстро и эффективно остановить потерю крови, а значит, и повысить выживаемость на поле боя.

«Участие в таком масштабном форуме позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнерства с другими компаниями из семи стран», - подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волошин.

Глава муниципалитета также отметил, что предприятия из Химок являются неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса России. И показателем их эффективной работы являются достижения наших ученых и специалистов, их высокий уровень квалификации.

Кстати, это предприятие было не единственным гостем форума. Со своими достижениями общественность познакомило и знаменитое химкинское НПО имени С.А. Лавочкина.