При раскопках в цитадели Нарын-кала археологи нашли кувшин и древнюю кухню с тандырами

Археологи из Российской академии наук (РАН) в ходе раскопок на территории древней каменной цитадели Нарын-кала в Дербенте обнаружили бытовой комплекс с несколькими тандырами и почти нетронутый временем кувшин XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе Дербентского музея-заповедника со ссылкой на РИА «Дагестан».

Как рассказал заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль, находки были сделаны в ходе третьего, завершающего полевого сезона, когда учёные добрались до более древних слоёв . Рядом с кувшином археологи обнаружили несколько тандыров — традиционных глиняных печей для выпечки хлеба и приготовления пищи. Один из них, крупный, был встроен поверх другого, миниатюрного, от которого сохранились только дно и фрагмент стенки . Там же нашли керамическую трубку, использовавшуюся для улучшения горения в очаге .

Кроме того, учёные открыли уникальный объект, получивший название «архитектурный палимпсест» — заложенный в стене проём, похожий на бойницу. Огромная стена, построенная в сасанидское время (примерно VI век), спустя столетия разрушилась, и на рубеже XVIII–XIX веков её перестроили, при этом древние строители не стали уничтожать старую кладку, а приспособили её для новых нужд .