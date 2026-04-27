«Пришелец из прошлого»: в Млечном Пути найдена звезда, состоящая почти из одного водорода и гелия

Американские астрономы из Чикагского университета зафиксировали в галактике Млечный Путь уникальную звезду, которая, по сути, является «живым ископаемым» из эпохи зарождения космоса. Объект, получивший название SDSSJ0715-7334, привлек исследователей своим аномально чистым химическим составом: доля всех элементов тяжелее гелия, так называемых металлов, в ней составляет лишь 0,005 процента от общей массы.

Как поясняют ученые, столь низкая металличность указывает на то, что светило сформировалось на том этапе развития Вселенной, когда процессы нуклеосинтеза в звездах и взрывы сверхновых еще не успели насытить межзвездную среду тяжелыми элементами. Детальный анализ траектории показал, что «звезда-пришелец» родилась вовсе не в Млечном Пути, а в соседнем Большом Магеллановом облаке и лишь позже была захвачена гравитацией нашей галактики. Результаты этого исследования, проливающие свет на раннюю химическую эволюцию мироздания и динамику галактических систем, были опубликованы в престижном журнале Nature Astronomy.