Признаки инопланетного вмешательства: исследование утверждает, что некоторые люди носят в себе чужеродную ДНК

Согласно публикации в Daily Mail, ученый обнаружил признаки «инопланетного» генетического материала в ДНК человека. В новом исследовании, представленном доктором Максом Ремпелем, основателем и руководителем Исследовательского фонда ДНК-резонанса, выдвигается гипотеза о присутствии в человеческой ДНК фрагментов генов, не унаследованных от родителей, которые, по его мнению, могли быть «внедрены» инопланетными существами.

Анализируя 581 семейный геном из проекта «1000 геномов», Ремпель обнаружил у 11 семей «значительные последовательности» ДНК, не соответствующие генетическому материалу ни одного из родителей. В их числе оказался кластер из 348 генетических вариантов, некоторые из которых были найдены у детей, родившихся до 1990 года, что исключает применение современных технологий генного редактирования.

Ремпель подчеркнул, что эти результаты пока являются предварительными и нуждаются в более глубоком изучении с использованием полногеномного секвенирования или технологий нового поколения, позволяющих с высокой точностью выявлять редкие генетические вариации.

Исследование также включало в себя анализ данных лиц, заявляющих о «похищении инопланетянами». В некоторых семьях были обнаружены цепочки маркеров, не связанные с родителями, что, по мнению Ремпеля, может служить указанием на «инопланетные вставки».

Ученый допускает, что подтверждение таких вставок позволит выявлять людей с «чужеродной» ДНК и, возможно, открывать у них новые способности, такие как телепатия, вызванная генетическими модификациями. Он также призвал проявлять повышенную осторожность, указывая на то, что многие общедоступные базы данных содержат устаревшие данные из культивируемых клеток, что может привести к искажениям результатов.

Работа Ремпеля вызывает разногласия. Критики, включая исследователей НЛО, указывают на небольшой размер выборки и сложность подтверждения заявлений о похищениях инопланетянами. Они предостерегают, что обнаруженные аномалии могут иметь земные биологические объяснения или быть обусловлены техническими ошибками.

Тем не менее, Ремпель настаивает на научном интересе к данной теме и готов к сотрудничеству с семьями для проведения более тщательного генетического анализа. Он подчеркивает, что исследование поднимает этические вопросы: в случае идентификации инопланетной ДНК, необходимо будет защищать права людей, обладающих ею.

Эксперт отмечает, что результаты еще не прошли рецензирование и требуют подтверждения, но признает, что, если теория подтвердится, это может стать сенсацией, сравнимой с открытием внеземной жизни.

Он сказал, что в случае доказательства человечество столкнется с кардинальными изменениями в понимании своей генетики и возможного воздействия внеземных сил на человеческую эволюцию.

Ранее сообщалось, что плоскоземельщик Юрий Лоза назвал веру в инопланетян чепухой.