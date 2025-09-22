Юрий Лоза назвал веру в инопланетян подменой веры в Бога

Юрий Лоза, известный как исполнитель и автор песен, подверг критике распространенное убеждение в существовании внеземных форм жизни. Его мнение приводит интернет-издание «Абзац».

«Вера в инопланетян — это подмена веры в Бога. Если вы верующий человек, то живете по данным свыше законам», — заявил музыкант.

С его точки зрения, вера в пришельцев является своеобразной заменой религиозности. Артист считает, что многие люди уходят от ответственности за свою судьбу и избегают решения насущных вопросов. Они питают иллюзии, что появление инопланетных существ на планете радикально преобразит реальность, «как в кино».

«Прилетят инопланетяне — и будни станут интереснее. Но это чепуха», — заключил Лоза.

Следует отметить, что сам Лоза придерживается теории плоской Земли. Свои аргументы он почерпнул из труда Эрика Дюбэя под названием «200 доказательств того, что Земля не шар». Музыкант утверждает, что находит подтверждения этой концепции в повседневной жизни.

