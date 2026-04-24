Призрачный народ Ypykuéra передал свои гены предкам американских индейцев

Международная группа ученых провела масштабный анализ ДНК коренных жителей Америки, который переворачивает представления о том, как заселялся континент. Результаты проекта по изучению геномного разнообразия, опубликованные в журнале Nature, показали, что миграция людей в Южную Америку происходила как минимум тремя разными волнами на протяжении тысячелетий, а также выявили вклад загадочной древней азиатской популяции, от которой не осталось ископаемых следов.

В ходе работы исследователи проанализировали 128 новых геномов людей из восьми стран — от Мексики до Аргентины, — охватив 45 популяций и 28 языковых семей, а также использовали 71 ранее опубликованный геном. Как отметил соавтор исследования Маркос Араужо Кастро э Сильва из Института эволюционной биологии в Испании, до настоящего времени генетически были охарактеризованы лишь две коренные популяции Амазонии, что делало картину крайне неполной. Новые данные позволили выявить ранее неизвестную третью волну миграции, которая, вероятно, произошла по меньшей мере 1300 лет назад и была связана с группами из Мезоамерики. При этом руководитель лаборатории геномики человеческих популяций Табита Хюнемайер пояснила, что речь идет не о единовременном событии, а о постепенном и сложном процессе, включавшем усиление взаимосвязи и генного обмена между Мезоамерикой, Карибским бассейном и Южной Америкой с течением времени.

Одним из самых интригующих открытий стало обнаружение следов древней азиатской «призрачной линии», получившей название Ypykuéra. Этот генетический сигнал, присутствующий у коренных американцев в низких, но стабильных количествах на протяжении более десяти тысяч лет, передал гены как коренным жителям Америки, так и ранним австралазийцам в Океании. Хюнемайер подчеркнула, что ископаемых свидетельств существования этой группы пока не найдено, что делает открытие особенно ценным.

Исследователи также выяснили, что, несмотря на катастрофическое сокращение численности коренного населения на 90 процентов в результате колонизации, в некоторых регионах наблюдается генетическая преемственность, насчитывающая более девяти тысяч лет. Среди сохранившихся генов, сформированных естественным отбором, были обнаружены участки ДНК, отвечающие за иммунную функцию, энергетический обмен, фертильность и защиту от малярии. Как отметил соавтор исследования Карлос Эдуардо Аморим из Университета штата Аризона, полученные результаты дают наиболее полное на сегодняшний день представление о геномном разнообразии и эволюционной истории коренных американцев.