«Призрак пира царя Грека». У побережья Александрии обнаружена 15-метровая «танцующая» барка I века

Европейские подводные археологи совершили сенсационную находку у берегов Александрии. На глубине всего семи метров они обнаружили прекрасно сохранившиеся останки роскошного судна I века нашей эры, которое столетиями лежало незамеченным.

15-метровая лодка, для управления которой требовалась команда из 20 гребцов, была найдена в районе древнего порта Portus Magnus, рядом с затонувшим островом Антиродос. Её облик и назначение в точности совпадают с описаниями древнегреческого географа Страбона, посетившего Египет на рубеже эр.

Страбон писал о том, что такие суда, богато украшенные, использовались как царской семьёй, так и «толпами праздных гуляк», заполнявших каналы в атмосфере безудержного веселья. Археологическая находка впервые дала материальное подтверждение этим историческим свидетельствам.

«Это невероятно волнующее открытие, — поделился профессор Оксфорда Франк Годдио. — Впервые в Египте найдена подобная лодка. Раньше мы знали о них лишь из текстов, вроде записок Страбона, и иконографии, например, с мозаики Палестрины».

Обнаружение «прогулочной яхты» римского периода проливает новый свет на повседневную жизнь и развлечения элиты Александрии — одного из самых оживлённых мегаполисов античного мира.

