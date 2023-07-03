Проект Подмосковья по освоению низкого космоса стал призером форума «Сильные идеи для нового времени». Команда получит пять миллионов рублей на реализацию проекта.

Реализация идеи «Превосходство в низком космосе» позволит России первой в мире освоить космос на высоте до 200 километров. Это поможет решить задачи обороны, безопасности и экономики, отметил лидер проекта Вячеслав Темкин. Он представил идею лично президенту РФ Владимиру Путину в ходе пленарного заседания форума.

Во время встречи с президентом после форума гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что команда госкорпорации связалась с автором идеи. Он также добавил, что Роскосмос найдет возможность поддержать исследование.