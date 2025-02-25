«Прогресс МС-28» отстыковался перед затоплением от МКС после полугодового полета

Грузовой корабль «Прогресс МС-28», который все последние шесть месяцев находился в составе Международной космической станции, успешно отделился от модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Трансляция операции была организована Роскосмосом.

С 17 августа 2024 года в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС) входил корабль «Прогресс МС-28». Помимо стандартных грузов, он доставил на станцию оборудование для проведения различных исследований. В частности, на борту корабля находился рентгеновский спектрометр «Монитор всего неба».

19 декабря 2024 года российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, находясь в открытом космосе, установили этот спектрометр на внешней поверхности МКС.

В период работы на орбите в составе станции «Прогресс МС-28» были успешно проведены десять коррекций орбиты Международной космической станции (МКС). В том числе дважды — 19 и 25 ноября 2024 года — были проведены маневры для уклонения от космического мусора.

По информации, полученной от Роскосмоса, в 2:24 по московскому времени ожидается активация двигательной установки космического аппарата, которая создаст тормозной импульс. Это приведет к тому, что корабль начнет сходить с орбиты и войдет в плотные слои атмосферы. В результате он разрушится, а несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходной части Тихого океана. Это произойдет примерно в 3:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA договорились о сроках завершения работы МКС. Этим организациям удалось синхронизировать свои планы. Согласно расчетам, Международная космическая станция будет работать до 2028 года.