Производители компьютеров не получат новые чипы из-за iPhone 15

Новые смартфоны iPhone 15 будут единственными устройствами, оснащенными новыми процессорами до конца 2023 года. Об этом сообщили DigiTimes .

Как сообщается, компания TSMC, которая является самым крупным производителем микросхем, до конца года будет занята новыми процессорами для iPhone.

Отталкиваясь от этой информации, авторы пришли к выводу, что весь остальной рынок техники останется без доступа к новым процессорам, как минимум, до конца года. Примечательно, что релиз нового смартфона от Apple может сказаться даже на компьютерном рынке.

Сообщается, что даже компания Intel ждала новые процессоры Arrow Lake и возлагала на них большие надежды, но эти планы придется отложить из-за выхода нового смартфона.