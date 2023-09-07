Производители компьютеров не получат новые чипы из-за iPhone 15
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Новые смартфоны iPhone 15 будут единственными устройствами, оснащенными новыми процессорами до конца 2023 года. Об этом сообщили DigiTimes.
Как сообщается, компания TSMC, которая является самым крупным производителем микросхем, до конца года будет занята новыми процессорами для iPhone.
Отталкиваясь от этой информации, авторы пришли к выводу, что весь остальной рынок техники останется без доступа к новым процессорам, как минимум, до конца года. Примечательно, что релиз нового смартфона от Apple может сказаться даже на компьютерном рынке.
Сообщается, что даже компания Intel ждала новые процессоры Arrow Lake и возлагала на них большие надежды, но эти планы придется отложить из-за выхода нового смартфона.