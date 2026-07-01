Пролив, которого больше нет: как исчезнувший водный коридор между Америками управлял кислородом планеты

Американские исследователи выяснили, что около 15 миллионов лет назад Тихий океан дышал гораздо свободнее Атлантического. Результаты работы, опубликованные в журнале Nature Communications, рисуют картину, противоположную современной: сегодня восточная часть Тихого океана страдает от обширных кислородных минимумов, которые продолжают расширяться, тогда как в Атлантике такие зоны выражены слабее.

Ключом к древнему океану послужили раковины фораминифер — микроскопических планктонных организмов. Оседая на дно после гибели, они формировали осадочные слои, законсервировавшие химический состав воды минувших эпох. Моделирование показало, что в миоцене между Северной и Южной Америкой существовал широкий морской пролив, который кардинально менял циркуляцию океанических течений. Именно он накачивал Тихий океан кислородом, одновременно создавая его дефицит в Атлантическом.

Ученые подчеркивают, что миоцен отличался более теплым климатом и повышенным уровнем углекислого газа. Эти данные помогают лучше понять реакцию океанов на климатические сдвиги и указывают на то, что для прогнозов критически важна не только температура, но и архитектура океанической циркуляции.