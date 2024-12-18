Главный редактор amic.ru оценила перспективность нейросети в работе СМИ

Медиаконсультант Елена Пацар высказала мнение, что еще лет 10 назад журналисты могли только мечтать о том, что статьи писали без их участия. Теперь мечты стали реальностью. Помощником в работе может стать нейросеть. Однако эксперт считает, что в настоящее время искусственный интеллект не может заменить труд корреспондента по разным причинам.

Медиаконсультант Пацар отметила, что работа журналиста заключается в передаче точной информации о каком-либо событии. Важно не нагнетать обстановку и не задевать чьи-то интересы, а предоставлять конкретные факты. ИИ не могут чувствовать и понимать, поэтому не способны создать качественный материал, уверена эксперт.

«Журналист одним заголовком может грамотно расставить точки над i и рассказать целую историю. Нейросети пока этого не могут», – отметила главный редактор amic.ru.

Главный редактор сайта amic.ru также отметила, что в Алтайском крае есть много героев, о которых журналисты могут рассказывать каждый день. По мнению эксперта, в регионе не хватает еще одного крупного СМИ.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев рассказал о задействовании ИИ в самых разных сферах Подмосковья.