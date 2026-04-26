«Пузырь, стирающий законы физики»: ученые смоделировали процесс, который способен уничтожить нашу Вселенную

Физики из Университета Цинхуа провели эксперимент, который впервые позволил смоделировать один из самых катастрофических и загадочных сценариев для нашей Вселенной — распад ложного вакуума. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, не говорит о скором конце света, но предоставляет ученым уникальный инструмент для изучения процесса, способного переписать фундаментальные законы физики.

Согласно современным квантовым представлениям, пространство может находиться в метастабильном состоянии, и существует гипотетический «истинный вакуум» с еще более низким уровнем энергии. Если в какой-либо точке возникнет пузырь такого истинного вакуума, он начнет расширяться со скоростью света, безвозвратно меняя структуру реальности на своем пути. Для проверки этой теории китайские исследователи использовали атомы Ридберга, размещенные в форме кольца. С помощью лазеров они создали аналог двух энергетических состояний, имитирующих ложный и истинный вакуум.

В ходе эксперимента после нарушения симметрии система самопроизвольно переходила в более стабильное состояние, демонстрируя поведение, схожее с теоретическим распадом вакуума. Скорость этого перехода напрямую зависела от параметров внешнего воздействия, что полностью соответствует предсказаниям квантовой теории. По мнению авторов работы, созданная квантовая платформа дает возможность глубже изучить процессы на стыке квантовой теории поля и теории относительности, что является ключом к созданию единой физической картины мира.