«Пылесосы» антимира: как черные дыры могли съесть всю антиматерию и создать Вселенную

Почему Вселенная вообще существует? Этот вопрос мучает физиков с тех пор, как была сформулирована теория Большого взрыва. Согласно стандартной модели, после взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть в равных количествах и полностью аннигилировать, оставив после себя лишь излучение. Но этого не произошло. Мы существуем. Галактики, звезды, планеты — все это есть. Значит, где-то во Вселенной скрывается механизм, который избавил мир от «лишней» антиматерии.

Американский физик-теоретик Никодем Поплавски из Университета Нью-Хейвена предложил смелую гипотезу, способную разрешить этот парадокс. По его мнению, «уборку» антиматерии могли устроить первичные черные дыры, образовавшиеся в первые мгновения после Большого взрыва.

Как черные дыры могли съесть антиматерию

Идея Поплавски опирается на разницу в свойствах частиц материи и антиматерии. Гипотетически античастицы могли обладать чуть большей массой, чем их «обычные» двойники. Если это так, то они двигались бы медленнее. А чем медленнее частица, тем выше вероятность того, что она попадет в гравитационную ловушку — например, будет захвачена небольшой черной дырой.

Первичные черные дыры, которые, по мнению многих космологов, могли возникать из сгустков материи в ранней Вселенной, действовали как своеобразные «пылесосы». Они выборочно поглощали более тяжелую и медленную антиматерию, постепенно очищая от нее пространство. Материя же, оставаясь более легкой и быстрой, избегала этой участи и впоследствии сформировала все, что мы видим вокруг.

Неожиданное подтверждение от телескопа Джеймса Уэбба

Гипотеза Поплавски получила неожиданное подкрепление из наблюдений. В 2023–2025 годах космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил сверхмассивные черные дыры, существовавшие уже через 500 миллионов лет после Большого взрыва. По современным моделям, чтобы достичь таких размеров, черным дырам потребовалось бы не менее миллиарда лет.

Поплавски утверждает, что его теория снимает это противоречие. Если первичные черные дыры поглощали не просто материю, а именно антиматерию, которая, будучи тяжелее, давала им дополнительную массу, то они могли вырасти до сверхмассивных размеров гораздо быстрее. «Джеймс Уэбб» просто «увидел» эти гиганты на том этапе, когда они уже доели «десерт» из антивещества.

Что дальше?

Ученый намерен проверить свою теорию с помощью двух типов космических «мессенджеров»: нейтрино и гравитационных волн. Если первичные черные дыры действительно массово поглощали антиматерию, этот процесс должен был сопровождаться мощными выбросами нейтрино и возмущениями пространства-времени, которые современные детекторы (такие как LIGO, Virgo и подземные нейтринные обсерватории) могут зарегистрировать.

Пока что гипотеза остается лишь одной из многих, призванных объяснить барионную асимметрию Вселенной — то есть преобладание материи над антиматерией. Но если она подтвердится, человечество получит не просто ответ на древний вопрос, но и новый взгляд на роль черных дыр в космической эволюции.