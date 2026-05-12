«Радиационный техосмотр» для розового туфа: ученые из КБГУ и РАН научились мгновенно проверять стройматериалы на опаснос

Как пояснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики КБГУ Мартин Масаев, природный радиационный фон присутствует повсеместно, а постоянное воздействие даже малых доз способно приводить к неблагоприятным последствиям для здоровья. Именно поэтому стройматериалы, особенно для жилых помещений, требуют жесткого контроля.

Новый метод позволяет оперативно определять удельную активность природных смесей лавы, пепла и горных пород, вычислять вклад конкретных нестабильных изотопов — тория, радия и калия — и сразу сверять показатели с санитарными нормами. По словам Масаева, это похоже на радиационный техосмотр для стройматериалов: быстро, точно и по делу. Технология применима прямо на стройплощадках, при приемке сырья, сортировке на карьерах и обследовании готовых сооружений.

В центре внимания сейчас — вулканический туф. Тот самый камень, который использовали при возведении Колизея, Собора Святого Петра в Ватикане и московского кинотеатра «Ереван». Сегодня туф востребован в производстве туфобетона, облицовки и интерьерной отделки. Однако, как и любой природный материал, он содержит следы радиоактивности, и новый подход позволяет точно определять, какой камень безопасен для спальни, а какой лучше оставить для забора или гаража.

Ученые подчеркивают, что методика универсальна и пригодна для всех стран, где туф активно применяется в строительстве. В перспективе планируется внедрить цветовую классификацию по степени опасности — зеленый, желтый и красный уровни, — а также выпустить методические руководства для Роспотребнадзора, Минстроя и горнодобывающих предприятий.